Corona of niet: zoveel Nederlanders reisden afgelopen weken toch naar het buitenland

Waarschuwing: dit weekeinde kan in ons land weer grote vertraging ontstaan richting de kust en waterrijke gebieden. Op de A73 richting Nijmegen en de A12 naar Arnhem was het afgelopen tijd al raak met files van zo’n twintig kilometer.



,,Het binnenlandse vakantieverkeer in Europa is nu enorm en dat zien we in Nederland natuurlijk ook’’, zegt Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie bij de ANWB.



De kinderen kijken op de achterbank een filmpje, terwijl papa en mama zich voorin opwinden over de lange rij auto’s met sleurhutten die nog voor hun stilstaat. Vakantiefiles zijn van alle tijden. Maar door corona is ons reisgedrag met de auto wel degelijk veranderd, blijkt uit gegevens van de ANWB en Flitsmeister uit Veenendaal.