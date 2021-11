CORONAKAART | Veel besmettingen in regio Veenendaal, zes nieuwe ziekenhuisopnames

Veenendaal liet onderzoek doen naar islamiti­sche gemeen­schap maar ‘geen sprake van infiltra­tie moskeeën’ zegt gemeente

VEENENDAAL - Ja, er is onderzoek gedaan naar de moskeeën in Veenendaal. Maar er is geen sprake van infiltratie in de moskeeën. Dat meldt de gemeente in een persbericht. De gemeente reageert daarmee op het nieuws in het dagblad NRC dat Veenendaal een van de gemeenten is dat zou zijn gebeurd.

18 oktober