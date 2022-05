Dak van winkel in Veenendaal ingestort; drie woningen ontruimd

Oud-bewoner veroor­deeld voor vervaardi­gen van syntheti­sche harddrugs in woning in Veenendaal

Een 42-jarige Tielenaar is veroordeeld tot 184 dagen gevangenisstraf, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. De man maakte in zijn vorige woning aan de Honingzwam in Veenendaal synthetische harddrugs in een zelfgebouwd drugslab.

18 mei