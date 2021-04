Dansschool in coronatijd starten? Zij deden het

De hoodies van deze zussen maken je blij: ‘Na elk filmpje op Tik­Tok 5 bestellin­gen’

22 april Mensen die achter de zussen Jolie (15) en Amy (18) Hillaert uit Veenendaal op straat lopen, moeten geregeld glimlachen. ‘The person behind me: have a nice day’, staat op de rug van hun zelfontworpen hoodie gedrukt. Hun eigen bedrijfje Pastel Clothes is sinds dit jaar een feit.