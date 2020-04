‘De Koude Oorlog was Hitlers cadeau aan de wereld’

Een knalrode cover, gevuld met de beeltenis van Hitler; en een adelaar met swastika boven de titel. De omslag van Een cadeautje van de Führer laat niet bepaald aan de verbeelding over welk onderwerp het 288 bladzijden tellende boek aansnijdt.



Een cadeautje van de Führer, dat klinkt ietwat cryptisch.

,,Het is in elk geval cynisch, je moet ‘cadeautje’ niet al te letterlijk nemen. Het hoort bij één van de hoofdstukken. Op een gegeven moment ontstaat ‘een situatie’ tussen Eva Braun en Adolf Hitler. Eva wil met hem trouwen - mede onder druk van haar vader, die van haar een nette meid wil maken.



,,Maar Hitler wil dat niet. Hij is vaak weg voor politieke reizen, heeft weinig aandacht voor haar. Tot twee keer toe doet ze een zelfmoordpoging. En uiteindelijk krijgt ze van de Führer een klein cadeautje, namelijk een villa. Als je nadenkt over wat je moet doen als je met dit soort volk omgaat, om dit soort cadeautjes te krijgen, is dat op z'n minst cynisch te noemen.’’