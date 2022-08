De Merino’s wil witte vlek voor framevoetbal in Midden-Nederland vullen: ‘Samen balletje trappen, gun je elk kind’

Voetbalvereniging De Merino’s in Veenendaal wil in Midden-Nederland het voortouw nemen voor framevoetbal. Dat is een aangepaste voetbalvorm voor kinderen die in het dagelijks leven achter een rollator of met krukken lopen. De club houdt eind september een demonstratietraining op het eigen sportpark De Groene Velden.

Mascha Versteeg zit bij De Merino’s in het jeugdbestuur. Zij is een van de kartrekkers van het idee en ziet in framevoetbal een mooie toevoeging aan het project Voetbal op Maat. Dat biedt de club samen met Sportservice Veenendaal aan.

,,Sinds een jaar of vier kunnen kinderen met een fysieke beperking op dinsdagen op onze velden samen voetballen. We werken daarbij nauw samen met De Blink, een school voor speciaal onderwijs in Veenendaal. Het is zo mooi om het spelplezier te zien van het samen een balletje trappen. Dat gun je elk kind. Ik hoop dat we ook framevoetballers straks die plek kunnen bieden.”

Doetinchem het dichtst bij

Midden-Nederland telt geen club die deze voetbalvorm aanbiedt. Doetinchem (Only Friends Achterhoek) is het dichtst bij waar het kan, merkt Versteeg op. ,,Ook in bijvoorbeeld Dordrecht, Rotterdam en Amsterdam zijn er mogelijkheden. Maar dat is allemaal ver weg. Daarom klopte een moeder uit Veenendaal bij ons aan. Haar zoon wil dolgraag voetballen. Onlangs waren ze bij de KNVB in Zeist op een framevoetbaldag geweest. Dat vond hij geweldig.”

Quote Als we net als voor alle andere jeugdvoet­bal­lers elke week een training aanbieden waar ze reikhal­zend naar uitkijken, zou dat geweldig zijn Mascha Versteeg, De Merino's

Versteeg hoopt op zaterdag 24 september tussen 9.00 en 11.00 uur kinderen uit Veenendaal en omringende plaatsen te ontvangen. ,,Ik kan nu nog geen inschatting maken van hoe groot de belangstelling is. Maar zelfs als er slechts drie voetballers zijn, gaat het door. Als we straks voor hen, net als voor alle andere jeugdvoetballers, elke week een training kunnen aanbieden waar ze reikhalzend naar uitkijken, zou dat geweldig zijn.”

Competitieteam in toekomst?

Een competitieteam voor framevoetballers is nog ver weg, is de inschatting van Versteeg. ,,De ambitie daarvoor mag je als club best hebben. Ze zijn er ook, elders in Nederland. Ik hoop dat het in de toekomst lukt. Laten we eerst proberen een trainingsgroep op te zetten. Laten we niet te hard van stapel lopen.”

Volledig scherm Flyer framevoetbal De Merino's. Op zaterdag 24 september houdt de club een demonstratietraining op haar eigen sportpark. © De Merino's