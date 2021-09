De verslaving aan kinderporno was groter dan de angst voor gevangenisstraf bij 45-jarige Veenendaler

Foutenfes­ti­val bij GVVV leidt afgang tegen Jong Volendam in: 2-5

4 september VEENENDAAL - Alsof het Sinterklaasavond was, zo gul gaf GVVV de doelpunten weg tegen Jong Volendam. De Veenendaalse tweededivisionist ging zaterdagmiddag met 2-5 onderuit. Na drie kinderlijke fouten in de verdediging stond het binnen een kwartier al 0-3 en was de wedstrijd in feite gespeeld.