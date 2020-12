Derde kerstdag: filerijden bij de McDrive Veenendaal

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede vraagt patiënten om alsje­blieft niet meer te bellen

22 december EDE - Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede vraagt of patiënten alsjeblieft niet meer willen bellen met de vraag of hun afspraak of operatie doorgaat. Het ziekenhuis wordt platgebeld sinds het moment dat minister Tamara van Ark liet weten dat alle planbare reguliere zorg voorlopig wordt gestaakt. Dit omdat de druk in de zorg enorm is toegenomen.