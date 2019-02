Deskundigen na rel met nepleerlingen Veenendaal: 'Docu over school was ook mooi zonder acteurs’

Op deze school plaatste RTL nepleerlin­gen voor een realityse­rie

7 februari VEENENDAAL - Op het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) is onrust ontstaan onder leerlingen en docenten over filmopnames voor een realityserie in de school. De dreigende ontmaskering van vijf nieuwe leerlingen die de hoofdrol speelden, zorgde ervoor dat deze week besloten is met de opnames te stoppen.