Dief pint tienduizenden euro's spaargeld met gestolen pas van Veenendaals slachtoffer

Kennelijk keek tijdens het winkelen in het stadscentrum op 5 januari dit jaar een latere dief haar pincode af tijdens het betalen aan een kassa. Die persoon of een samenwerkende dader moet op een onbewaakt moment de pasjes hebben gestolen. En nog terwijl de vrouw in de stad winkelde, werden de eerste bedragen van haar rekening opgenomen.



Bij thuiskomst was dus een enorm bedrag weg. De politie is in haar onderzoek nog niet bij de dader(s) uitgekomen. Wel zijn er opnamen van een kleine, blonde vrouw in de buurt van het slachtoffer in een juwelierszaak en later bij een pinautomaat waar zij geld opneemt.