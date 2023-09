Dit is hoe de eerste teams uit Veenendaal dit weekeinde speelden

‘Het is radicaal, maar blijkbaar nodig’: zo denken buurtbewo­ners over cameratoe­zicht in Groenhoek

Camera’s in de probleemwijk Groenhoek in Driebergen. Een goed idee, vinden sommige bewoners. Anderen vrezen dat spanningen door spiedende ogen juist zullen oplopen. Maar vrijwel iedereen is het erover eens dat camera’s het geweld, de autobranden, de straatintimidatie en de diefstallen niet zullen oplossen. „Deze wijk is verpauperd.”