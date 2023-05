Dit marketingbureau bereikt honderdduizenden jongeren: 'Je moet geen klanten willen hebben, maar fans’

Eén op de drie inwoners van deze stad is single: ‘Moeilijke plaats om te daten’

Niet alleen de stad van de bevrijding, maar ook de stad van de singles. Meer dan 35 procent van alle Wageningers woont alleen. Daarmee is Wageningen op een haar na de stad met de meeste vrijgezellen van Nederland. Johanna is een van hen: ,,Dan kom je iemand op een datingapp tegen en swipe je maar niet, want je kent elkaar al.”