Dit zijn de drie tunnels in Veenendaal die straatkunst krijgen (en Weverij is als eerste aan de beurt)

De fietstunnel aan de Weverij in Veenendaal is de eerste van drie tunnels die een make-over krijgen met frisse graffitiafbeeldingen. Inwoners kunnen meebeslissen wat ze op de muren van die tunnel willen zien. Zolang het maar niet bloot of aanstootgevend is.

Drie fiets- en voetgangerstunnels krijgen dit jaar streetart; speciale kunstwerken van graffiti in opdracht van de gemeente. Dat zijn de tunnels aan de Weverij, Rondweg-west en de Dichterslaan. Die zijn uitgekozen na een stemming onder inwoners en na een kijkje door experts om te zien wat haalbaar is.

Van dertien naar drie

Veenendalers mochten uit dertien fietstunnels kiezen welke drie er speciale straatkunst krijgen. Veenendaal heeft al zo’n tunnel bij de Spitsbergenweg. Doel van de proef, die in juni 2021 is uitgevoerd, was om lelijke graffiti in de tunnel tegen te gaan. Dat lijkt te werken.

De gemeenteraad besloot daarom om in november 60.000 euro uit te trekken voor straatkunst in nog drie tunnels. Het gaat om een grote en twee middelgrote tunnels. Er zijn in de stad nog dertien tunnels die in aanmerking komen voor straatkunst op de wanden en inwoners konden tot en met 9 januari hun stem uitbrengen.

De gemeente koos eerst vijf tunnels uit: aan de Weverij, Rondweg-West, Dichterslaan, Prins Clauslaan en Henri Dunantstraat. Daarvan zijn de Prins Clauslaan en Henri Dunantstraat afgevallen. Experts keken of het in de tunnels ook mogelijk was om die straatkunst aan te brengen.

Geen naakt of religieuze uitingen

De Weverij is dus als eerste aan de beurt. Inwoners kunnen weer ideeën aandragen via een website. De oproep: wie ben jij tussen alle andere Veenendalers en noem eens één ding dat jou kenmerkt als persoon. Alle antwoorden worden samengevoegd tot een kunstwerk.

Niet alles mag echter op de tunnelmuren worden gespoten. De straatkunst mag niet aanstootgevend zijn, geen religieuze uitingen bevatten en geen naaktheid tonen. Meedoen kan tot en met 22 maart.

