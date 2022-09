Dode in kanaal Veenendaal is een Poolse man, politie doet verder onderzoek naar doodsoorzaak

Het stoffelijk overschot dat maandagochtend in het Omleidingskanaal van Veenendaal is gevonden, is van een 48-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie houdt nog alle opties open over de oorzaak en zoekt getuigen.

Aan de Raadhuisstraat in Veenendaal is maandagmorgen rond 09.35 uur het stoffelijk overschot van een man gevonden in het Omleidingskanaal. Het slachtoffer is door de hulpdiensten uit het water gehaald. De brandweer is met duikers te water gegaan om het lichaam te bergen.

Na onderzoek is nu gebleken dat het gaat om een Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Veenendaal. De man sliep vaak in het park aan het Coornhertpad en werd een aantal dagen geleden nog gezien. Vlakbij het Coornhertpad aan de Godfried Bomansstraat werd gisteravond ook al onderzoek gedaan door de politie.

Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer om het leven is gekomen en wanneer. Er is een onderzoek ingesteld in het park waar het slachtoffer regelmatig verbleef. De recherche houdt op dit moment alle scenario’s open en kan bij het onderzoek de hulp van getuigen goed gebruiken, laat de politie weten.

