Dominostenen vallen bij bosjes; Park Domino Vallei breekt record met score van 704.814

Luid gejuich klonk door de Veenendaalse sporthal De Vallei. Leden van Dutch Domino Team vielen elkaar vrijdagavond rond acht uur in de armen. De klus was geklaard. Het overgrote deel van de ruim 750.000 neergezette dominosteentjes was gevallen.