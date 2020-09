Douane vindt grote partij gestolen koperdraad, drietal komt tijdens controle nieuwe lading brengen

Politie Veenendaal en Rhenen zoekt inwoners op met nieuwe wijkbus

31 augustus RHENEN / VEENENDAAL - Wijkagenten van Rhenen en Veenendaal hebben een nieuwe bus tot hun beschikking die speciaal bedoeld is om er de wijk mee in te gaan. De bus zal geregeld ergens in een wijk staan en wijkagenten zijn dan bij de bus aanspreekbaar voor de bewoners.