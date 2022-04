DOVO knokt zich na rust naar verdiende zege

De thuisploeg kreeg op Panhuis al direct drie grote kansen op een voorsprong. De domper kwam in de 19e minuut toen de gasten via een kopbal van Stef Halbersma op 0-1 kwamen. Dat was ook de stand bij rust. Na de hervatting nam DOVO het initiatief. De mooiste kansen bleven onbenut. Invaller Guido van Dijk tikte in de 69ste minuut de verdiende gelijkmaker binnen. DOVO bleef drukken met als resultaat de 2-1 voorsprong vijf minuten voor tijd door een schot van Lulinho Martins. Daar bleef het bij. Trainer Wolf: ,,De wereld ziet er weer heel anders uit na de winst van vorige week en vandaag. Het was dik verdiend. We spelen weer ergens voor.’’