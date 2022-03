DOVO met lege handen terug uit Rijssen

DO­VO-aanvoerder Disveld voor vijf duels geschorst; club gaat in beroep tegen ‘belache­lij­ke’ straf

DOVO-aanvoerder Daan Disveld heeft een forse straf gekregen na zijn rode kaart in het thuisduel van afgelopen dinsdag met FC Lisse (0-0). De routinier is voor vijf duels geschorst. De Veenendaalse derdedivisionist gaat in beroep.

