DOVO stort na 83 minuten volledig in tegen VVSB: van 3-0 voorsprong naar 3-3

Geertjes­weg moet veiliger, vinden omwonenden met kinderen

Het is ’s ochtend tien over acht, de kinderen gaan naar school. Met vier basisscholen in de directe omgeving zorgt dat voor veel bedrijvigheid op de Geertjesweg in Wageningen: automobilisten, wandelaars en vooral fietsers. Iedereen zoekt zijn of haar weg.

22 maart