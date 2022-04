DOVO tankt vertrouwen in Hoek, maar blijft hekkensluiter

DOVO heeft na ruim twee maanden eindelijk weer een overwinning kunnen vieren. Maar ondanks de 2-3 zege bij Hoek bleef de Veenendaalse club hekkensluiter in de derde divisie.

Toch was de opluchting groot bij DOVO. De laatste winstpartij dateerde alweer van 19 februari, toen Sportlust’46 met 3-1 werd verslagen. Trainer Florian Wolf was vooral blij voor zijn spelers. ,,Ze blijven hard werken op de training, maar dat komt er niet altijd uit in de wedstrijd.”

Wolf zag dat zijn ploeg sterk begon en na een kwartier al een 0-2 voorsprong had. Op aangeven van Matthijs van Nispen scoorden Timo Pluk en Lulinho Martins. ,,Ook daarna hadden we nog kansen om verder afstand te nemen.”

Hoek kwam op slag van rust terug via Giovanni Delannoy (1-2). Van Nispen bekroonde zijn optreden met de 1-3 in de 46ste minuut. Hoek kwam vijf minuten voor tijd nog tot 2-3 via Ruben de Jager. ,,Het bleef spannend gezien onze laatste wedstrijden. Maar echt gevaar kwam er niet meer.’’

De achterstand op een nacompetitieplek (Ajax amateurs) is zeven duels voor het einde nog altijd zes punten. Komende zaterdag komt ODIN’59 op bezoek in Veenendaal. Die club heeft acht punten meer. Wolf: ,,Zaak is dat wij eerst winnen en dan zie ik het wel.”

DOVO: Vrolijk; Pluk, Disveld, Rebergen, De Bondt (71. Van Gelderen); Boonstoppel (83. Madi), Öztürk, Van Nispen; Mercan, Hak, Martins (55. Neslo).