Drie auto’s gaan in vlammen op in Veendendaal; politie gaat uit van brandstichting

OM eist gevangenis­straf voor overvallen op supermark­ten

Tegen de 29-jarige Robin C. uit Veenendaal is in de rechtbank in Utrecht drie jaar gevangenisstraf geëist waarvan twee jaar voorwaardelijk. C. heeft in Veenendaal en Lunteren twee overvallen gepleegd op supermarkten. Ook ziet het Openbaar Ministerie bewijs voor mishandeling, diefstal en heling.

14 maart