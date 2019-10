Drie jaar cel en tbs voor moeder die baby Milan doodde

De rechtbank oordeelde dat R. op 16 april 2012 in een impuls handelde toen zij de keel dichtkneep van de baby. De verdachte was chronisch overvraagd door het moederschap.



De zaak werd eerst geseponeerd, maar jaren later deed de vrouw alsnog een bekentenis. Zij vertelde dat zij de keel van baby Milan had dicht geknepen, omdat stemmen dat haar opdroegen. Volgens de rechtbank is er meer geweld gebruikt, zo zou het kind hersenschade hebben opgelopen door klappen. Na de bekentenis werd de vrouw alsnog vervolgd.



Volgens de rechtbank is de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar, omdat zij mogelijk zwakbegaafd is en aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt.



De tbs met voorwaarden kan worden omgezet in tbs met dwangverpleging als ze zich niet aan de voorwaarden houdt. Ook mag de vrouw niet met anticonceptie stoppen zonder haar behandelaars hiervan op de hoogte te brengen. De vrouw mag niet de zorg dragen voor kinderen van zichzelf of anderen en omgang met kinderen is alleen toegestaan onder begeleiding van een andere volwassene.