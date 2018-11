Drie jonge veelplegers houden ‘strooptocht’ door Veenendaal

Viering Gilbert­jaar staat op losse schroeven

9 november VEENENDAAL- Een uitgebreide viering van het Gilbert van Schoonbeke-jaar in Veenendaal staat op losse schroeven. In de gemeenteraad ligt een voorstel om nog maar 1 ton bij te dragen, in plaats van 3. De stichting kan niet garanderen of ze doorgaat met haar werk.