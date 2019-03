Drietal gezocht na gewapende overval op snackbar in Veenendaal

Parkeerdek Duivenwei­de blijft voorlopig dicht, onderzoek loopt nog

28 maart VEENENDAAL - Het parkeerdek aan de Duivenweide in Veenendaal blijft nog even dicht. Het onderzoek naar een beschadigde peiler loopt nog steeds en heeft nog geen uitsluitsel opgeleverd over hoe ernstig het is.