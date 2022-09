Drugsketelhandelaren uit Overberg en Veenendaal gaan jarenlang de bak in

De mannen werden vorig jaar juni aangehouden, waarna de politie huiszoekingen deed in woningen en bedrijfspanden in Elst (Utrecht), Veenendaal en Kootwijkerbroek. Die panden stonden op naam van het duo.



In de bedrijfspanden vond de politie bewijs dat de 55-jarige man uit Overberg zich bezighield met de bouw van op maat gemaakte drugsketels. De man had enkele personen in dienst die de ketels voor hem bouwden. Zij moesten soms ook in drugslaboratoria werkzaamheden voor hem verrichten.