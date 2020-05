Drugslab opgerold in woning Veenendaal, twee verdachten aangehouden

Zo is niet bekend hoe de politie het lab op het spoor is gekomen. Er wordt volop onderzoek gedaan in de woning in de wijk Petenbos. Ook is niet bekend wat voor drugs er in het laboratorium werden gefabriceerd.



Ook zijn de personalia van de verdachten nog niet bekend en is ook niet duidelijk of het de bewoners van het pand betreft.



,,Daarvoor is het nog te vroeg, we zijn druk bezig met het onderzoek’’, zeg een woordvoerder van de politie Utrecht.