Duel GVVV - Kozakken Boys onder hoogspanning, burgemeester stelt veiligheidsmaatregelen in

Rits nieuwe gemeente­raads­le­den na benoeming van wethouders

Het politieke leven in de Vallei gaat weer bijna zijn gewone gangetje. Alleen in Rhenen lopen de formatiebesprekingen nog. In Ede, Veenendaal en Wageningen zijn nieuwe wethoudersploegen benoemd. Aangezien een groot deel van de wethouders tijdens de afgelopen verkiezingen een plek in de gemeenteraad had veroverd, zijn hun plaatsen ingenomen door nieuwe raadsleden.

2 juni