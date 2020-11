Duimpjes omhoog bij grand café de Kei in Veenendaal: Apetrots op The Voice-kandidaat Lucas van Roekel

Motorrij­der uit Driebergen overlijdt door ongeval op A12 bij Veenendaal

31 oktober VEENENDAAL - Een motorrijder uit Driebergen is zaterdag om het leven gekomen door een ongeluk nabij Veenendaal op de A12 van Utrecht naar Arnhem. De politie is nog druk bezig met een onderzoek, maar volgens hen lijkt het er op dat de motorrijder in botsing is gekomen met een auto en daardoor ook is gevallen.