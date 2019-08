Dutch Domino Team klaar voor nieuw record in Veenendaal met 350.000 dominostenen

VIDEOVEENENDAAL - Zaterdag 24 augustus is D-Day. De dag waarop het grootste dominoproject van 2019 met als titel Showbizz voltooid moet worden. 350.000 dominostenen die in de afgelopen twee weken zijn opgebouwd in de sporthal in Veenendaal gaan omvallen nadat de eerste steen is omgeduwd.