Economisch ‘rampjaar’ blijft nog uit: meer starters en juist minder faillissementen in de regio

Dat is verrassend want door de coronapandemie en de bijkomende lockdown hebben veel sectoren, zoals de horeca, de reisbranche en de evenementensector het extreem zwaar en krimpt de economie. Toch neemt het aantal bedrijven niet af maar toe. Alleen al afgelopen maand begonnen in Nederland meer dan 20.000 mensen een nieuw bedrijf. Een stijging van 17 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Vooral in de internet en detailhandel groeit het aantal bedrijven. Het aantal starters in hard geraakte sectoren als de horeca loopt wel terug.

Weinig faillissementen

Tegelijkertijd daalt dus het aantal faillissementen. Vorige week gingen slechts vier bedrijven failliet in heel Gelderland, net zoveel als in Utrecht. In Noord-Brabant waren het er acht. In de maand oktober was het totaal aantal faillissementen in Nederland zelfs aanzienlijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

De oorzaak van het uitblijven van faillissementen is volgens de Raad van de Rechtspraak niet helemaal duidelijk, maar is waarschijnlijk toe te schrijven aan de vele steunmaatregelen van het Rijk. Wat rechters echter ook opvalt is dat schuldeisers maar weinig het faillissement van bedrijven aanvragen.

Quote Maar een paar zom­bie-bedrijven zijn een kleine prijs om te betalen voor de veerkracht die de economie toont in de huidige coronacri­sis.’’ Joris Knoben, Hoogleraar Bedrijsfeconomie Radboud Universiteit

Banken, vaak de belangrijkste schuldeisers als een bedrijf in de problemen komt, hebben in veel gevallen juist uitstel van betalingen aangeboden aan bedrijven die in de problemen kwamen. ,,We hebben heel snel met al onze klanten contact opgenomen om te kijken wat we kunnen doen’’, zegt Joris Hoff van de Rabobank.

Joris Knoben, Hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit, denkt wél dat een paar niet levensvatbare bedrijven nu toch in leven worden gehouden. ,,Maar een paar zombie-bedrijven zijn een kleine prijs om te betalen voor de veerkracht die de economie toont in de huidige coronacrisis.’’

Reden tot optimisme geven de cijfers nog niet. Veel deskundigen verwachten dat we aan de vooravond staan van een grote faillissementsgolf.