Eemdijk op rozen, TOV klopt rivaal, Achterveld haalt dubbele cijfers: dit is het overzicht van het voetbal

Utrechtse Heuvelrug gaat ‘zinloze’ verharding op wegen inzaaien met bloemen

Het duurt nog eventjes, maar in voorjaar en zomer zijn enkele doorgaande wegen in Utrechtse Heuvelrug een stuk groener en bloemrijker. De gemeente is onlangs gestart met het vergroenen van zogenoemde middengeleiders op wegen en enkele rotondes.

28 januari