Een explosie van geweld in Veenendaal, nog heel veel vraagtekens

Een handgranaat, twee molotovcocktails, brandstichting, een verwoeste bestelbus en een regen aan kogels. Allemaal gericht op één man. De bekendste Veenendaler was dit jaar - tegen wil en dank - kroegbaas en lachgashandelaar Sytse Tamminga.



Terug naar die vroege ochtend in september. Bijna waren we Het Dak van de Markt, het Veenendaalse café dat in 2018 tot drie keer toe door onbekende schutters onder vuur was genomen, alweer vergeten.



Het zou nu, na ruim een jaar zonder incidenten, toch niet wéér raak zijn? In het holst van de nacht had er brand gewoed. Even later bleek de vrees van het barpersoneel, dat zich in alle vroegte al voor de kroeg had verzameld, toch werkelijkheid: opnieuw hadden criminelen het op de zaak van uitbater Sytse Tamminga gemunt.