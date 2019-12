Eenzame kerst voor stekende Veenendaler

Nieuwsquiz Vallei: Hoe heette de ragdoll die eind november verdween in Wageningen?

12:02 RHENEN - Hoe heette de ragdoll die eind november verdween in Wageningen, waarom ging Muziek bij de Buren in Ede niet door en op welke datum stond de Paardenkastanje in Ede nog in bloei? Drie vragen uit de Nieuwsquiz Vallei 2019. In 22 vragen nemen we het jaar door in de quiz met vragen uit de regio. Inzenden kan tot woensdag 7 januari. De beste inzenders maken kans op een tegoedbon ter waarde van 50 euro.