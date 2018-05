Eigenaar beschoten café: 'Zoiets zie je op het journaal, niet in Veenendaal!'

video,,Dit zie je op het journaal. Bij louche tenten in Amsterdam. Niet op de Markt in Veenendaal bij een café waar nooit wat aan de hand is’’, zegt Sytse Tamminga. Hij is eigenaar van het Veenendaalse café Het Dak van de Markt dat in de nacht van maandag op dinsdag werd beschoten .

De kroegbaas is met stomheid geslagen door wat hem is overkomen. ,,Je schrikt je helemaal kapot. Ik praktiseer me al de hele dag suf wat er achter de schietpartij zou kunnen steken.’’

'Niet bedreigd'

In gedachten is Tamminga alle incidentjes en opstootjes van de afgelopen tijd in zijn hoofd nagelopen. ,,We worden niet bedreigd, ik heb geen langlopende conflicten. Als iemand me op deze manier een waarschuwing wil geven, nou dan wil ik graag weten waarvoor? Ik kan het niet verzinnen.’’



Tamminga denkt dat de schutter de dag en het tijdstip bewust heeft gekozen zodat er geen risico was dat er iemand in het café aanwezig was. ,,Ze hebben alleen schade willen aanrichten. Nou dat is ze gelukt. Schade aan mijn pand en aan mijn reputatie. We zitten hier al 11 jaar. Nooit gebeurt er iets en dan zoiets.’’

Quote Ze hebben alleen schade willen aanrichten. Nou dat is ze gelukt. Schade aan mijn pand en aan mijn reputatie. Sytse Tamminga

Imagoschade

Hoe nu verder, daar heeft Tamminga nog niet over nagedacht. ,,We hebben altijd al beveiliging aan de deur. We gaan proberen de imagoschade te beperken. Bezoekers het gevoel van veiligheid teruggeven. We zijn qua veiligheid het braafste jongetje van de klas. We zijn tot 05.00 open, natuurlijk er gebeurt hier wel eens iets. En ik vind in de wc wel eens een drugsverpakking, maar we zijn echt, geen donker drugshol. Iedereen kan en durft hier te komen.’’