Eigenaar ijssalon Veenendaal na brand: ‘Hoe lang gaan we dit nog tolereren?’

VEENENDAAL - IJssalon Puur Tamminga aan de Kerkewijk in Veenendaal werd in de nacht van dinsdag op woensdag getroffen door een brand. Eigenaar Piet Tamminga zit met de handen in het haar: ,,Geen idee wie dit gedaan kan hebben.”

Tamminga werd in de nacht van dinsdag op woensdag uit zijn bed gebeld. Er zou ingebroken zijn in zijn ijssalon Puur Tamminga in Veenendaal.



Kort daarop kreeg hij te horen dat het zou gaan om een brand. ,,We zijn er direct naartoe gegaan, maar het vuur was al gedoofd toen we aankwamen.” Hij gaat uit van brandstichting, al wil de politie dit niet bevestigen.

Broer

Tamminga’s broer Sytse is al een tijdje in opspraak. Hij werd namelijk vier keer in korte tijd getroffen door verschillende incidenten. Vorige week nog brandde zijn bestelbus vol lege lachgasflessen af.



,,Mijn broertje ligt letterlijk en figuurlijk onder vuur, terwijl er helemaal niets aan de hand is”, zegt Piet Tamminga. ,,Als er echt iets geweest zou zijn, zou de burgemeester wel ingegrepen hebben.”

Onrust