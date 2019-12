Eigenaar van beschoten café in Veenendaal meldt doorbraak in onderzoek

VEENENDAAL - Er is een ‘doorbraak’ in het onderzoek naar bedreiging van café Dak van de Markt in Veenendaal. Dat meldt de eigenaar van het café, Sytse Tamminga, op de Facebookpagina van het Dak van de Markt. De politie zegt van niets te weten.

Tamminga meldt dat de dreiging voorbij is. ‘Dit is uiteraard goed nieuws, wat ik dan ook graag wil delen met iedereen die bezorgd is’, schrijft hij.

De bedreiging van het café in Veenendaal begon in april 2018 en duurden tot oktober van dit jaar. Medio september werd een molotovcocktail door de ruit van het café gegooid, ruim een week later hing aan de deur een plastic zak met daarin een handgranaat.

De intimidatiepogingen bleven niet beperkt tot het café. Een bestelbus van het lachgasbedrijf van de uitbater van het café werd in brand gestoken. In de ijssalon van zijn broer werd brand gesticht. Bij De Cultuurfabriek waar de zus van de café-eigenaar werkt, is een verdacht pakket gevonden. Bij deze laatste incidenten werd familie van Tamminga getroffen. De politie loofde daarop 15.000 euro uit.

Meer nieuws in nabije toekomst

Wat die doorbraak dan is, meldt Tamminga niet. ‘Hoewel ik nog steeds niet alle vragen precies kan beantwoorden, heb ik de overtuiging dat we in de afgelopen periode in de verkeerde hoek gezocht hebben. Ik heb dan ook goede hoop dat we in de nabije toekomst meer nieuws te melden hebben’, is op Facebook te lezen.

Tamminga schrijft dat hij het belangrijk vindt te melden dat de dreiging voorbij is. ‘Uiteraard heb ook ik geen 100% garantie, maar met de informatie van nu, durf ik te zeggen: Het is voorbij.’

Niemand opgepakt

Een woordvoerder van de politie laat echter weten dat van een doorbraak in de zaak van hun kant nog geen sprake is. De beloning van 15.000 euro is nog niet uitgereikt en er is nog niemand opgepakt. ,,Wij zijn zelf ook verrast door dit bericht. De recherche zal contact met de ondernemer opnemen om er achter te komen wat hiervan de achterliggende gedachte is.