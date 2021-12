Eline (33) maakt gekleurde gedenksteentjes: ‘Het is een stukje verwerking’

Hoe kom je op het idee om gedenksteentjes te maken?

Eline: ,,Geheel onverwacht overleed mijn zus in 2007 aan een longembolie. Zij was op dat moment zeven maanden zwanger van mijn nichtje. Ik was zelf pas 19 en het verlies was zwaar. Hun graf bezoek ik iedere week. Vorig jaar wandelde ik door het bos en ontdekte overal geverfde zwerfstenen. Een initiatief van Kei Tof. Dit inspireerde mij om ook steentjes te beschilderen voor bij het graf van mijn zus en nichtje. Ik kreeg best wat reacties en besloot om er meer te maken. Inmiddels heb ik duizenden gekleurde steentjes gemaakt.”