En weer komt Baudet met een oneliner op campagne in Veenendaal: 'Vaccineren is onzinnig’

Veenendaal snel gewend aan nieuw puntensys­teem voor het brengstati­on

22 februari VEENENDAAL - Zes keer gratis afval brengen en daarna is het betalen geblazen. Het nieuwe zes afvalpunten-systeem in Veenendaal dat op 1 januari is ingevoerd, heeft in de eerste maand niet tot problemen geleid. Afvalinzamelaar ACV gaat wel onderzoeken of oud papier en kringloopgoederen onbeperkt aangeleverd kunnen worden.