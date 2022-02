Energienota valt voor velen wel erg hoog uit, maar niet voor Hans: ‘Ik betaal nul euro per maand’

,,Mijn vrouw viel van haar stoel toen ze het las", zegt Jan van Son (65). Waar kunnen we nu nog op besparen, vraagt het stel uit Babberich zich af sinds ze hun nieuwe maandbedrag weten.



In maart betalen ze geen 300 euro per maand meer voor gas en elektriciteit maar, hou je vast: 750 euro. Oké, ze wonen vrijstaand en zijn de hele dag thuis, maar 300 euro per maand, dat was toch al een fors bedrag? En dat meer dan verdubbeld?