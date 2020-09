Ernstige val scholier in fietstunnel heeft ‘enorme impact’

De zwaargewonde jongen is leerling van het nabijgelegen Rembrandt College. Hij liep ernstige verwondingen op toen hij rond 13.00 uur ’s middags vlakbij de school ten val kwam in de fietstunnel tussen de Rembrandtlaan en de Kastanjelaan.



De politiewoordvoerder is terughoudend met informatie over het slachtoffer. Omdat de jongen minderjarig is, wil ze geen leeftijd of woonplaats vrijgeven.