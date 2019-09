Explosief gevonden op Markt in Veenendaal

VIDEO Zondagoch­tend, ‘brommers kiek’n’ bij de Mac in Veenendaal

15 september VEENENDAAL - In vroeger jaren was het voldoende als iemand op het motorforum meedeelde dat hij ‘zondag een hamburger ging eten in Veenendaal’. Dat was voor honderden motorrijders het signaal op te stappen en naar de McDonald's aan de A12 komen. Tegenwoordig is daar een hoop meer voor nodig.