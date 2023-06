Familieruzie voor de rechter nadat vader zoon harde duw in zijn nek gaf

Wie wil er geld voor een evenement in Rhenen? Er zit nog 110.000 euro in de pot

Rhenen heeft nog 110.000 euro in de portemonnee zitten als steuntje in de rug voor het houden van evenementen. Er is veel minder gebruik van gemaakt dan gedacht. ,,Ik verwacht ook niet dat het allemaal opkomt", zegt wethouder Dick Poortinga.