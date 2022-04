Fiets kwijt? En woon je in Veenendaal? Dan moet je misschien even langs bij de politie

18-jarige en zijn maat deden aanslag met vuurwerk over bij de buren toen bleek dat ze zich hadden vergist, stelt het OM

Tegen een 18-jarige Veenendaler is dinsdag bij de kinderrechter in Utrecht 150 uur werkstraf en 26 dagen gevangenisstraf geëist. De jongen heeft in november een vuurwerkbom door een brievenbus geplaatst aan De Weide in Achterberg.

