Fietser bekneld bij aanrijding met vrachtwagen in Veenendaal

Corona in de Vallei: één persoon overleden, twee mensen opgenomen in ziekenhuis

28 april VEENENDAAL - In de regio Vallei is één persoon in het afgelopen etmaal overleden aan corona, het gaat om iemand uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Twee mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het virus, zij komen beiden uit Veenendaal.