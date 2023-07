Fietser raakt gewond bij val in Veenendaal

genderneutrale politici Zij voelen zich géén man en ook géén vrouw: 'Ik ben bezorgd over geweld tegen transperso­nen en non-binaire mensen’

Floor de Man, Paul Smits en Elmar Theune. Drie Gelderse politici die niet in het hokje vrouw of man (willen) passen. Politiek Gelderland is er inmiddels aan gewend. ,,Maar ik schrok wel van wat er vanuit de buitenwereld op me af kwam.”