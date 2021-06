Fietser zwaargewond bij aanrijding met vrachtwagen in Veenendaal; traumaheli geland

Middenvel­der Bart Juffer (29) voelde zich nooit een oudje, nu wel

18 mei VEENENDAAL - 29 jaar is SV Panter-middenvelder Bart Juffer. Al maanden traint hij in viertallen, op anderhalve meter. Met even verderop zijn drie jaar jongere teamgenoten, die wél partijspellen spelen, kopduels aangaan en slidings maken. ,,Ik had voor de maatregel nooit het gevoel dat ik een ‘oudje’ was’’, zegt Juffer, doordeweeks als arts werkzaam in het ziekenhuis. ,,Daar zie ik wat corona met de druk op de zorg doet. Ik begrijp de maatregelen wel.”