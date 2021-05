Fietser zwaargewond door aanrijding met auto in Veenendaal

Versoepe­lin­gen na de tweede stap: hier kun je straks wel naar toe - en niet - in de Vallei

15 mei EDE/ WAGENINGEN/ VEENENDAAL/ RHENEN - Jonge geitjes knuffelen, baantjes trekken in het zwembad of een krantje lezen in de bibliotheek. Het mag weer vanaf volgende week, als tenminste het aantal coronabesmettingen niet ineens weer oploopt.