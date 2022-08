Fladderen langs het spoor: NS en Vlinderstichting maken nieuw natuurgebied bij De Klomp

Kans op onweer kan voorpret bij bouwdorpen niet deren

De junior-bouwvakkers in Veenendaal en Rhenen staan te trappelen van ongeduld. Nadat in Bennekom de 50ste editie van het Kinderdorp vrijdag werd afgesloten, maken ze zich in het Stadspark en op de Veerwei op voor vier dagen met hamergeklop.

13 augustus