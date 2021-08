Flatjes ontruimd vanwege brand op zesde verdieping complex in Veenendaal, één bewoner ademt rook in

Een deel van de woningen op de zesde etage van het appartementencomplex werd door de brandweer ontruimd. Een bewoner van de woning waar de brand rond 14.40 uur uitbrak heeft rook ingeademd en is door het toegesnelde ambulancepersoneel behandeld.

Geventileerd

Meerdere brandweerauto’s kwamen ter plaatse om de brand te blussen. Via een hoogwerker probeerde zij bij de woning op de zesde verdieping te komen. Rond 15.15 uur had de brandweer het vuur onder controle, aldus de Veiligheidsregio Utrecht. ,,Momenteel worden de woningen geventileerd en worden er metingen verricht.”

Wat de oorzaak van de brand is geweest, is nog niet bekend.



