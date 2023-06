Foruzan (19) uit Veenendaal ervaart voor het eerst hoe het is op school te zitten: ‘Dit is voor mij de fijnste plek, voor alles’

IJsmakers Martino in Rhenen 48 uur in touw voor plek in Guinness Book of Re­cords

IJsmakers van Martino in Rhenen draaien deze week overuren. Om het 30-jarig jubileum van de zaak te vieren, wordt voor 48 uur achtereen ambachtelijk ijs bereid in een poging een plekje te veroveren in het wereldberoemde Guinness Book of Records.